HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de vahşet! Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti

Denizli'de vahşet! Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti

24.01.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Denizli’de meydana geldi. S.U. ile eşi Ummuhan Zerrin Uygun arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası gözü dönmüş koca iki çocuğunun annesi olan karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra yanındaki bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Denizli'de vahşet! Karısını önce eşarpla boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını kesti

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lozan Caddesi üzerinde bulunan evlerine giden S.U. ile eşi Ummuhan Zerrin Uygun (38) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından gözü dönmüş koca S.U., eşini eşarbıyla boğmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayan cani koca, bıçakla eşinin boğazını kesti. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri Uygun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri apar topar cani kocayı gözaltına aldı.

AW811345_02

AİLENİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, aile yakınları ise dışarıda gözyaşlarına boğuldu. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

sas

Öte yandan; yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları olduğu, hayatını kaybeden kadının tekstilde çalıştığı ve işsiz olan kocasıyla aralarında sık sık tartışma yaşandığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Park halindeki araç, 300 metrelik uçurumdan düştü: 1 ölüPark halindeki araç, 300 metrelik uçurumdan düştü: 1 ölü
Cami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktıCami bahçesinde uygunsuz hareketler! Sosyal medya ayağa kalktı
Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"Rusya'dan Estonya kararı! "Ülkeyi terk etsin"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

En Çok Okunan Haberler

CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler

CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler

Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

Türkiye talep etti! İsveç ve Finlandiya ile toplantılar iptal edildi

Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu

Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Bakanlık beklenen tarihi duyurdu

Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor

Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor

3 kişi ölü bulunmuştu! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

3 kişi ölü bulunmuştu! Vahşetin nedeni yasak aşk çıktı

Annesini taciz eden kişiyi döverek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Annesini taciz eden kişiyi döverek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

The North Face'den New Balance'a dünyaca ünlü markalarda kaçırılmayacak kış indirimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.