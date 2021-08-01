HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman yangını kısa sürede söndürüldü

Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman yangını kısa sürede söndürüldü

01.08.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, vatandaşların kazma, kürek ve su kovalarıyla söndürme çalışmasına yardımcı olması alevlerin büyümesinin önüne geçti.

Denizli'de vatandaşların da seferber olduğu orman yangını kısa sürede söndürüldü

Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan Honaz Dağı Milli Parkı yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 60 orman işçisi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yerleşim yerine yakın bir noktada çıkan yangında, dumanları fark eden vatandaşlar, yangın bölgesine akın etti. Vatandaşlar, ağaç dalları, kürek ve tırmıklarla söndürme çalışmalarına yardım etti.

1

KOVALARLA ALEVLERE MÜDAHALE ETTİLER

Bazı vatandaşlar da su tankerleriyle bölgeye gidip kovalarla alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki de yangın bölgesine gidip inceleme yaptı. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, yangında yaklaşık 1.5 hektarlık alanın zarar gördüğünü, alevleri büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

2

MANAVGATMANAVGAT

"YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU"

Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altına aldık. Allah'a şükür büyümeden kontrol altına alındı. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Herkes canla başla çalıştı. Mahallemizde sünnet ve düğün vardı. Yangını duyan herkes buraya koştu. Türk milleti bir dayanışma örneği daha gösterdi" dedi.

3

"YANGINI EL BİRLİĞİ İLE SÖNDÜRDÜK"

Kova ile su dökerek yangının sönmesi için çalışan mahalle sakinlerinden Oğuz Kağan Tunç ise, "Yangın haberini alınca buraya geldik. Kazma, kürek kullanarak ve kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştık. Ayağımdaki terlikle buraya geldim. Ekiplere yardımcı olmak için var gücümüzle çalıştık. Herkes çok korktu. Burada yaklaşık 200 kişi mücadele etti. Yangını el birliği ile söndürdük" diye konuştu. (DHA)

4

Son Dakika: Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldiSon Dakika: Bakan Pakdemirli acı haberi verdi! Yangında can kaybı yükseldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Belediye başkanı küplere bindi: Hepinizi Allah’a havale ediyorumBelediye başkanı küplere bindi: Hepinizi Allah’a havale ediyorum
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Cesur pozlara yorum yağdı! “Sergen hocam hep...”

Cesur pozlara yorum yağdı! “Sergen hocam hep...”

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisi Marmaris'e sevk etti

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

Hayalleri de küle döndü! ''Bir fotoğraf karesi bile kalmadı''

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.