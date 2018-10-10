Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.

Denizli'de yağış hayatı olumsuz etkiledi

1 / 11 Kent merkezinde akşam şiddetlenen yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

2 / 11 Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

3 / 11 Trafiğe kapalı olan ve belediye otobüslerinin kullandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini de aşırı yağış nedeniyle su bastı.

4 / 11 İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti. İş yerlerinin sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yağış nedeniyle yollarda toplanan rusubat görevlilerce temizlendi.

5 / 11 Kale ilçesinde de akşam aniden bastıran yağış ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin önündeki tenteler çöktü.

6 / 11 Çarşı Meydanı'nda da kaldırım boyuna ulaşan yağmur suları nedeniyle araçların sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11