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  4. Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarptığı anlar kamerada

Denizli'de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarptığı anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizli’de yaya geçidinden geçen gence kamyonetin çarparak metrelerce ileriye fırlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisi ile 5 metre ileri fırlayan genç düştüğü yerde hareketsiz kalırken, ölümden döndüğü görüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, 25 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi.

Ünkan U. (25) isimli genç yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Yaya geçidinde yürümeye başlayan Ünkan U.’ye yol ortasına geldiği esnada İbrahim A., idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ünkan U., birkaç metre havalanıp 5 metre ileriye düştü. Yere düşen genç bir süre sürüklendikten sonra düştüğü yerde hareketsiz kaldı. Yaşanan bu anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı. Olayın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Ünkan U., ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"ÇOCUK YAYA GEÇİDİNDEN GEÇİYORDU"

Olayın görgü tanıklarından Ertan Ünal isimli esnaf ise kamyonetin çarpması ile gencin metrelerce ileriye düştüğünü kaydederek, “Çocuk yaya geçidinden geçerken hızlı gelen pikap vurmasıyla yere düşmesi bir oldu. Hemen 112’yi aradık geldiler götürdüler. Pek bir şeyi gözükmüyor ama inşallah bir şeyi yoktur” dedi.
Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.


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