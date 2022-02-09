HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de yürekler ağza geldi! Sevgisiyle tartışınca çatıya çıkıp, korkuluklardan sarktı

Denizli'de yürekler ağza geldi! Sevgisiyle tartışınca çatıya çıkıp, korkuluklardan sarktı

09.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de korku dolu anlar yaşandı. Pamukkale ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan bir genç, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkan genç yürekleri ağza getirdi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi. B.S'nin daha sonra gazetecilerin üzerine yürüyerek sergilediği tavır ise tepki topladı.

Denizli'de yürekler ağza geldi! Sevgisiyle tartışınca çatıya çıkıp, korkuluklardan sarktı

Denizli'de sevgilisiyle tartışan B.S. bir apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan B.S., tatıştığı sevgilisinin yanına getirilmesini istedi. Yakınlarının çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen B.S., çevre sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı.

POLİSLER İKNA ETMEYİ BAŞARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme brandayı kurdukları sırada, etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için telkinlerde bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi.

1

Bölgede görevli 112 Acil Servis ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen B.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

TEPKİ ÇEKEN TAVIRLAR

112 ekibinde görevli şoförün, olayı haber yapmak için görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüyerek sergilediği tavır ise tepki topladı.

2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken protesto! Faturaları teke teker yaktılarDikkat çeken protesto! Faturaları teke teker yaktılar
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıtKılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt
Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."Başa döndük! "Hastalara yer bulamayacağız! Yasaklar yeniden..."
Anahtar Kelimeler:
İntihar Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.