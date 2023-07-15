HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'deki antik kentte korkutan yangın

Denizli'deki antik kentte korkutan yangın

15.07.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti bölgesinde çıkan örtü yangını paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın antik kente sıçramadan söndürüldü.

Denizli'deki antik kentte korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Pamukkale yakınlardaki Hierapolis Antik Kenti bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

AW935294_03

Antik tiyatronun surlarına kadar dayanan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu antik kente sıçramadan söndürüldü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdiSon dakika: Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi! TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.