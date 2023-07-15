Denizli'deki antik kentte korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Pamukkale yakınlardaki Hierapolis Antik Kenti bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Antik tiyatronun surlarına kadar dayanan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu antik kente sıçramadan söndürüldü. (İHA)

