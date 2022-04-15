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  4. Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Ekipler müşteri gibi geldi, kıskıvrak yakaladı

Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Ekipler müşteri gibi geldi, kıskıvrak yakaladı

15.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de çaldıkları motosikleti ilana koyan evli çift, yakayı ele verdi. Piyasa değerinin oldukça altına ilana koydukları motosiklet için ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ notunu ekleyen çift, alıcı kılığındaki JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu! Ekipler müşteri gibi geldi, kıskıvrak yakaladı

Denizli’nin Çivril ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde Emrah Y. (19) ve eşi Raziye Y. (17), gözlerine kestirdikleri Osman E.’nin motorunu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri Osman E.’nin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü.

20 BİN TL'LİK MOTORU 5 BİN 500'E SATMAYA ÇALIŞTILAR

JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL’lik motoru ilana ‘Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur’ açıklamasıyla 8 bin 500 TL’ye koyduklarını gördü.

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ALICI KILIĞINDAKİ EKİPLERİ KARŞILARINA GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Harekete geçen ekipler karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsılar, JASAT’ı karşısında görünce şok oldu. Yakalana çift karakola götürüldüğü esnada Emrah Y.’nin 19 suç kaydı, Raziye Y.’nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MOTORUN GERÇEK SAHİBİ EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT’a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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(İHA)

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