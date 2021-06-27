HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

27.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangını, havadan ve karadan devam eden 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 3 ilden takviye helikopter sevk edilen yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alan küle döndü.

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre; saat 14.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DAHA DA ARTTI

Denizli’de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris’teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar’dan helikopter desteği istendi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında geçen 3 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısıOyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.