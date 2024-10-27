Denizli'deki yangın 4. gününde... Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu: MSB'den açıklama!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmalarına orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerde destek veriyor. İş makineleriyle yangının önü kesilmeye çalışılırken, alevlerle mücadele karanlık ve soğuğa rağmen aralıksız olarak devam ediyor.

ARAZİ ŞARTLARI KARADAN MÜDAHALEYE İMKAN VERMİYOR

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizli’de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen görsellerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır" denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yangının etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunarak Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül’den bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim alanları için tehdit oluşturmayan yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

MSB'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim 2024'te meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait bir adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."

Kaynak: İHA-AA-DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır