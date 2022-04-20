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Denizli'den kahreden haber! Polis memuru ölü bulundu

20.04.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde göreve gitmeyen çevik kuvvet polisi, arkadaşları tarafından yalnız başına yaşadığı apart odasında ölü olarak bulundu.

Denizli'den kahreden haber! Polis memuru ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Oğuz Duran (26), dün Denizlispor ile İstanbulspor arasında oynanan maçtaki görev yerine gelmeyince, meslektaşları şüphelenerek defalarca arayıp ona ulaşmaya çalıştı.

TELEFONUNA CEVAP VERMEDİ

Telefonu açmayan Duran’ın kaldığı aparta giden meslektaşları, kapının açılmaması üzerine mesai arkadaşlarının hayatından endişe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Oğuz Duran’ın yalnız başına yaşadığı apart odasına giren güvenlik güçleri, Duran’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Duran’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Duran’ın kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Denizli
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