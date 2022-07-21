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Denizli'den sonra Van Gölü'nden de kahreden haber! 6 genç serinlemek istemişti

21.07.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Denizli'de sulama kanalına düşerek kaybolan 2 arkadaştan birinin cansız bedenine ulaşılıp 9 yaşındaki Rafet E.'yi arama çalışmaları sürerken kahreden bir haber de Van Gölü'nden geldi. 6 genç serinlemek isteyip göle girdikten sonra akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Boğulan çocuklardan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken 1'ini arama çalışmaları ise devam ediyor.

Denizli'den sonra Van Gölü'nden de kahreden haber! 6 genç serinlemek istemişti

Denizli'deki olayın acısı tazeyken Van Gölü'nden gelen haber şok etkisi yarattı. Göle giren 6 gençten 3'ü kurtulup yardım isteyince olay yerine gelen ekipler gençlerden 2'sinin cansız bedenini buldu.

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SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADILAR

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesinde Van Gölü’nde meydana geldi. Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı.

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3'Ü KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Çocuklardan 3’ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2’sinin cansız bedenine ulaştı.

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Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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(DHA)

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boğulma
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