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Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

08.08.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tıkıroğlu'nun uzun zamandır rahatsız olduğu ve 7 Ağustos Pazar günü yaşamını yitirdiği öğrenildi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Ayrıntılar haberimizde...

Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayata gözlerini yumdu. 7 Ağustos Pazar günü saat 13. 30 sıralarında evinde yaşamını yitiren Tıkıroğlu ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. PekiDenizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

DENİZLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYA TIKIROĞLU KİMDİR?

Ziya Tıkıroğlu 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen ve asıl mesleği mimar olan Tıkıroğlu, 7 Ağustos Pazar günü saat 13.30 sıralarında evinde yaşamınım yitirmiştir.

ZİYA TIKIROĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ziya Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi (bugün) Denizli Büyükşehir önünde cenaze töreni yapılacak.

Cenazesinin ise öğle namazından sonra Yeni Cami'den kaldırılacağı öğrenildi.

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