Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Denizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu hayata gözlerini yumdu. 7 Ağustos Pazar günü saat 13. 30 sıralarında evinde yaşamını yitiren Tıkıroğlu ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. PekiDenizli eski Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu kimdir? Ziya Tıkıroğlu ölüm sebebi nedir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Detaylar haberimizde...

DENİZLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYA TIKIROĞLU KİMDİR?

Ziya Tıkıroğlu 1984-1989 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Uzun süredir rahatsız olduğu öğrenilen ve asıl mesleği mimar olan Tıkıroğlu, 7 Ağustos Pazar günü saat 13.30 sıralarında evinde yaşamınım yitirmiştir.

ZİYA TIKIROĞLU'NUN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Ziya Tıkıroğlu için 8 Ağustos Pazartesi (bugün) Denizli Büyükşehir önünde cenaze töreni yapılacak.

Cenazesinin ise öğle namazından sonra Yeni Cami'den kaldırılacağı öğrenildi.

