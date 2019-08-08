Denizli Havalimanı’nda seferler aksamadan devam ediyor

Denizli’deki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çardak Havalimanı’nda uçuşların depremden etkilenmediğini açıkladı.

Denizli’de yaşanan depremin ardından Denizli Çardak Havalimanı’nda inceleme yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri uçuşları olumsuz etkileyecek her hangi duruma rastlamadı. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri, “Denizli’de meydana gelen depremden hemen sonra ekiplerimizce yapılan incelemede, havalimanımızda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı anlaşılmıştır. Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam etmektedir. Denizli Çardak Havalimanı’nda Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam etmektedir” dedi.

