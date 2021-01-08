Denizli için korkutan açıklama: 6.8'lik deprem üretebilir

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde geceden bu yana büyüklükleri 1.1 ile 3.8 arasında değişen 12 deprem meydana geldi. Depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, bölgede 1 hafta öncesinde de küçük sarsıntılar şeklinde depremler olduğunu ve takip ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kumsar, "Geçen haftaya göre bu gece yaşanan depremlerin sayıları, sıklıkları ve büyüklükleri de arttı. Şehir merkezinde yumuşak zemin üzerinde yüksek katlı binalarda oturanlar hissetti. Depremlerin büyüklüklerine baktığımız zaman 3.7'ye kadar olan hafif şiddetli, derinliği 2 ila 10 kilometre arasında değişen depremlerdir. Denizli'nin kuzeyinde Pamukkale fayı var. Uzunluğu 30 kilometreyi geçiyor. Geçmişte Pamukkale fayı depremler üretti. Antik kentler Hierapolis, Laodikya, Tripolis, ve Colossae'da ağır hasarlara yol açtı. Hierapolis ve Laodikya'nın 7'nci yüzyılın başında terk edilmesinin nedeni Pamukkale fayının ürettiği depremlerdir. Bununla birlikte Honaz'da 6.2'ye kadar deprem üretebilecek fay var. O da aktif bir faydır. 1965 yılında bu fay kırılarak 5.7 büyüklüğünde deprem üretti. Fayın kırılmasıyla Karateke'den Kızılyer'e kadar yüzeyde kırık oluştu. Bu depremden dolayı Kızılyer'in yerleşim yeri değiştirildi. Bu depremlere baktığımızda bu bölge için yaşanması gereken doğal depremlerdir. Bu depremlerde tedirgin olmak yerine yaşayacağımız depremlere hazırlık olmak zorundayız" dedi.