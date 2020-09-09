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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında koronavirüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı

İçişleri Bakanlığının 08.09.2020 tarihli “Koronavirüs Ek Tedbirler” konulu yazısıyla beraber, İçişleri Bakanlığının 01 Haziran 2020 tarihli ve 8567 sayılı genelgesi doğrultusunda yapılan şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ile 30 Mayıs 2020 tarihli 8556 sayılı genelge ve 02 Haziran 2020 tarihli ve 8591 sayılı genelgeler ile lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar yanında, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, ülke genelinde ev hariç tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar gibi) vatandaşların istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

RESTORAN VE MİNİBÜSLERE YENİ DÜZENLEME

Minibüs ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyip, İlçe Kaymakamlarının koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler tarafından bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, oy birliğiyle karar verildi.

(İHA)

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