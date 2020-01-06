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  4. Denizli Kayak Merkezi en yoğun hafta sonlarından birini yaşadı

Denizli Kayak Merkezi en yoğun hafta sonlarından birini yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:39 | Son Güncelleme

Beyaz cennet Pamukkale’nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Beyaz cennet Pamukkale’nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kayak severlerin ilgisi ve kış sporları yapanlar en çok tercih ettikleri mekan olma yolunda ilerliyor.
Denizli Kayak Merkezi kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen tesis Türkiye’nin birçok kentinden gelen amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenleri ağırladı. Hafta sonu açık havayı da fırsat bilerek karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taşan Denizli Kayak Merkezi, yeni başlayanlar, orta düzey ve iyi düzey kayakçılar için uygun pistleri ve mekanik tesisleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı. Günü birlik tesisleriyle tüm ihtiyaçları karşılayacak kapasitede bulunan Ege’nin en büyük kayak merkezi olan ve topoğrafik yapısı ve karın dünyada sayılı yerlerde bulunan "kristal" özelliği ile kayak yapmak için büyük avantaj sağlıyor.

"Denizlimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular da yetişecek"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kayak sporunun artık Denizli’ye yabancı olmadığını belirterek, "Kış turizmi anlamında Denizlimize çok güzel bir tesis kazandırdık. Bu tesisimiz sadece şehrimize değil ülkemizin 4 bir yanından gelen ziyaretçilerimize de hizmet veriyor. Beyaz cennet Pamukkale’nin yanında Denizlimiz kış turizminde de adından söz ettiriyor. Burada kayak kursları da veriyoruz. İnşallah burada Denizlimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcular da yetişecek" dedi.

Denizli Kayak Merkezi yoğun kar yağışı dolayısıyla kapalı
Denizli’nin Tavas ilçesindeki Nikfer Mahallesi’nde 2 bin 420 metre rakımlı Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi, şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Ege’nin en büyük kayak merkezi toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet piste sahip. Amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındıran tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.
Denizli Kayak Merkezi ile ilgili tüm bilgi ve duyuruların ww.denizlikayak.com, "Denizli Kayak Merkezi" Facebook sayfası ve "denizlikayakmerkezi.20" Instagram hesabından takip edilebileceği önemle vurgulanırken, tesisin 6 Ocak 2020 Pazartesi günü yoğun kar yağışı dolayısıyla kapalı olduğu belirtildi.

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