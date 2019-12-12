HABER

Denizli Kayak Merkezi sezon açılışı için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

Her yıl 10 binlerce misafir ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, gece yağan karla beyaza büründü.

Her yıl 10 binlerce misafir ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, gece yağan karla beyaza büründü. Denizli Büyükşehir Belediyesi misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.
Beyaz cennet Pamukkale’nin ardından kentin ikinci beyaz cenneti olan Denizli Kayak Merkezi yapan kar ile sezon açılışı heyecanı yaşanmaya başlandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ’da bulunan Denizli Kayak Merkezi’nin beyaza bürünmesi memnuniyetle karşılandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, misafirlerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege’nin en büyük kayak merkezi olan Denizli Kayak Merkezi’nin bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması beklenirken, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile sezon boyunca onbinleri ağırlaması öngörülüyor.

Tesiste sezon hazırlıkları tamamlandı
Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor. 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da bulunuyor.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
Sivasspor aşkı, 3 bin 500 km’yi aştıSivasspor aşkı, 3 bin 500 km’yi aştı
FETÖ’nün hücre evlerine yapılan baskında örgütün sözde TSK Diyarbakır mahrem imamı yakalandıFETÖ’nün hücre evlerine yapılan baskında örgütün sözde TSK Diyarbakır mahrem imamı yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye, Libya ile yapılan anlaşmanın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye'den BM'ye 'Libya' başvurusu

Bayburt’ta korkunç olay! Kadını boğazını keserek öldürdü, temizlik çalışanının kalbinden bıçakladı

Bayburt’ta korkunç olay!

Son dakika: Diyarbakır'da 271,5 kilo patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın

Ceren'in katili, duruşmalara SEGBİS ile katılacak

Ceren'in katiliyle ilgili yeni haber! Getirilmeyecek

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama! 46 bin 925 personel katıldı

Ülke genelinde dev uygulama!

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor? (Şırıngalı çikolata yüzünden çocuklar neden ölüyor?)

Şırıngalı çikolata nedir, nerelerde satılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.