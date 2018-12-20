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Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, kayak sezonunu açtı. Tesis, en uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip. Türkiye'deki kış turizminin önemli merkezlerinden olması beklenen, Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi durumundaki Denizli Kayak Merkezi'nde sezon öncesi son hazırlıklar tamamlandı. 2 bin 420 metre rakıma sahip, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren kayak merkezinde, alt istasyonda kar kalınlığı 15, üst istasyonda ise 58 santimetreye kadar ulaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayak merkezinde yol çalışması yaparken, tesis görevlileri, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların bakımlarını yaparak kullanıma hazır hale getirdi. En uzunu 1700 metre olan 9 farklı kayak pistine sahip tesis, kayak sezonunda günübirlik olarak ziyaretçilerini ağırlayacak. 'PİSTLER GÜZEL, KAR HARİKA' Sezon hazırlıklarının devam ettiği merkezde 5 kişilik ekip, pistin durumunu kontrol etti. Kayak ve snowboard'larla tesisteki pistlerde kayarak karın durumunu inceleyen Denizli Kayak Merkezi pist sorumlusu Hüseyin Kusanç, kayak merkezini sezona hazır hale getirdiklerini belirterek, son kontrolleri yaptıklarını söyledi. Kusanç, "Pistlerimiz güzel, kar kristal ve harika. Burada kaymak oldukça keyifli. Son testleri yapıyoruz. Şu an pistlerimiz hazır durumda. Denizli Kayak Merkezi sezona hazır. Kar keyfini yaşamak isteyen herkes gelip burada kayak yapabilir" dedi. 'AMATÖRLERE DE UYGUN' Tesislerdeki pistlerin kış sporlarına yeni başlayanlar için de uygun olduğunu belirten kayak antrenörü Ferdal İşgül, "Bu yıl kayak odası ve sosyal tesisler tamamlandı. Kar yağışı bizi memnun etti. Şu an her şey çok güzel. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Kar kalitesi iyi, yağışlarla birlikte kar yüksekliği de artıyor. Pistlerimiz yeni başlayanlar ve profesyoneller için gayet uygun" diye konuştu. Snowboard eğitmeni Berkay Ülker de pistlerin kullanıma hazır hale getirildiğini, snowboard için oldukça elverişli bir zemin olduğunu söyledi.

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