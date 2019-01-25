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Denizli Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi'ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Tavas Bozdağ Kayak Merkezi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Her yeri sel götürüyor fırtına yağmur , insanlar ekmek parası kömür parası derdine düşmüş agalarda kayak yapıyor. akut, şimdi işi gücü bırakıp dağın başında sosyete peşinden koşacak. doğruya doğru.
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