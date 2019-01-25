Denizli Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı

Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi'ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre, Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

