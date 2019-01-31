HABER

Denizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Denizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Birçok kişi, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Yoğun kar yağışı yüzünden 25 Ocak Cuma günü yolların kapandığı ve 200 kişinin mahsur kaldığı Denizli Kayak Merkezi, yol ve pistlerin tekrar hizmete açılmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, 9 pistin yer aldığı tesiste, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yerli turistler, yoğun sis ve tipiye aldırmadan kayak yaptı. 'Denizli'nin ikinci beyaz cenneti' olarak da nitelendirilen kayak merkezinde, bazı turistler, telesiyeji kullanıp, kayak yaparken, bazıları ise kızağa binerek, eğlenceli vakit geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tesislere giden yolda iş makineleriyle çalışma yaptı.
Kayak için kızıyla birlikte İzmir'den gelen Adem Canbaşı, tesisi çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten harika bir ortam var. Tipi ve sise rağmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel değil. Kar kalitesi inanılmaz güzel. Kızım ile birlikte çok eğlendik" dedi.
Lise öğrencisi Esma Canbaşı ise tatilde kayak yapmanın eğlenceli olduğunu dile getirerek, "Tatil için en uygun yerlerden biri. Babamla doğru tercih yaptığım için mutluyum. Hava soğuk olsa bile eğleniyoruz" diye konuştu.
Bodrum'dan gelen Rasim Yüzer de ilk defa kayak yaptıklarını ve soğuğa bu kadar alışkın olmamalarına rağmen eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Denizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akınıDenizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akınıDenizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akınıDenizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Ecem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktıEcem'in sırları günlüğüyle ortaya çıktı
Soprano Selva Erdener’den unutulmaz konserSoprano Selva Erdener’den unutulmaz konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Meke Gölü ve obruklar "jeopark" olma yolunda

Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

İhanetin ses kaydı ortaya çıktı... Savunmaları çöktü!

İsim isim 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.