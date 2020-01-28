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Denizli, kekik ve tütün üretiminde zirvede

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:33 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerini yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Bitkisel Üretim İstatistiklerini yayınladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkiye’de kekik ve tütün üretiminde Denizli zirvede yer yer aldı.
TÜİK tarafından verilen bilgiye göre, yurt genelinde üretilen 17 bin 965 ton kekiğin yüzde, 15 bin 729 tonu Denizli’de üretildi. Kekik üretiminde Denizli’den sonra 733 ton ile Manisa ve 670 tonla Uşak yer aldı. Türkiye’de üretilen 70 bin ton tütünün 16 bin 423 tonu Denizli’de üretildi. En fazla tütün üretimi yapılan il Denizli olurken Denizli’yi 16 bin 230 ton ile Manisa, 8 bin 693 ton ile Adıyaman izledi.
Türkiye’de yetiştirilen 656 bin ton sofralık çekirdeksiz üzümün 388 bin 762 tonu Manisa’da üretilirken, sofralık çekirdeksiz üzüm üretiminde ikinci sırayı 185 bin 524 tonla Denizli aldı. Üçüncü sırada ise 36 bin 784 tonla İzmir yer aldı.

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