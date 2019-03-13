Denizli merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 45 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında farklı FETÖ soruşturmalarından firari olanların da bulunduğu 29'u kadın 45 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

