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Denizli merkezli 5 ilde FETÖ'ye operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 7 akademisyen gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nün üniversitelerdeki yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. Denizli merkezli Ankara, Ordu, İzmir ve Uşak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların akademisyen oldukları, aralarındaki iletişimi 'ardışık arama' olarak bilinen ankesörlü telefonla sağladıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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