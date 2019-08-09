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Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU, SON RAKAMLARI AÇIKLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'ye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşları dinleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)

BAKAN SOYLU, SON RAKAMLARI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Denizli'ye gelerek incelemelerde bulundu, vatandaşları dinleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, kentte ilk olarak Çardak ilçesinde hasar gören evlerde inceleme yaptı, ardından Bozkurt'a geçti. Burada çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, brifingten sonra açıklama yaptı.
Hükümet Konağı önünde açıklama yapan Bakan Soylu, merkez üssü Bozkurt Tutluca Mahallesi olan depremden sonra valilik koordinesinde gerekli tüm önlemlerin alındığını söyleyip, "Sayın valimizin koordinatörlüğünde hemen can ve mal kaybı var mı? Hasara tespit çalışmalarına başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu ve bunun üzerine hemen bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Allah beterinden korusun. 6 şiddetinde deprem önemli bir deprem. İfade etmek isterim ki can kaybının olmaması hem de hasarın bu ölçekte bir depreme göre çok fazla olmaması belki de bizim şükretmemiz gereken bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. 4 ay önce Acıpayam'da depremle karşılaştık. Hasar buradakinden şiddeti az olmasına rağmen çok daha fazlaydı. Bu bizim için önemli bir değerlendirme. Burada Çevre Şehircilik, Aile, Enerji, Ulaştırma Bakanlığı, valilik koordinesinde Kızılay, hemen harekete geçtiler. Enerji Bakanlığı kısa süreli de olsa enerjiyi kesti. Depremin şiddetini ve etkisini değerlendirince tekrar enerjiyi verdi. AFAD yine birçok bölgeden sevk edildi. Çadırlar ve koordinasyon araçları bütün bunların hepsi anında bir araya geldi. Talep edilen 400'e yakın çadırların yüzde 80'inin üzerinde kuruldu. Hala kurulmaya devam ediyor" dedi.
'İLK TESPİTLERDE 59 YAPI AĞIR HASARLI'
Kerpiç evlerde ciddi hasarlar söz konusu olduğunu da anlatan Bakan Soylu, "330'u aşkın yapıda hasar tespit edildi. Bunlardan da 52'sinde ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde hasar tespiti oldu. Bunlardan da 7'si ağır hasarlı bulundu. Yarın Murat Bey gelecek. Bütün çevre illerdeki ekipleri çağırdılar, 50'nin üzerinde ekip, bütün evlerdeki hasar durumunu tespit edecekler. Yarın akşama kadar belli bir zaman dilimine kadara hasar olup olmadığını tespit edecekler. Buradaki depremlerde kerpiç evlerde ve bağdadi denilen yapılarda hasar oluyor. Ve bunlarla ilgili Acıpayam'da da 400'e yakın evi yıktık. Burada da bu hasarlı evlerle ilgili tespitler yapıldıktan sonra gerekli işlemler uygulanacaktır. Yine depremden sonra 81 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere gitti. Şu anda 77'si taburcu oldu, 3 vatandaşımız hastanede. Onların da durumu hafif" diye konuştu.
'BU AKŞAM EVLERE GİRİLMESİN'
Devletin her türlü önlemi aldığını, tüm birimleriyle burada olduğunu ifade eden Bakan Soylu, yaptıkları değerlendirmeler sonrası, depremden sonra 83 civarında artçı sarsıntı olduğunu. Evlerdeki incelemeler yapılıncaya kadar en azından bu akşam vatandaşların dışarıda kalmalarını istedi.

Taylan YILDIDIM- Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT- Tekin GÜRBULAK/BOZKURT (Denizli)- (DHA)

FOTOĞRAFLI

Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı (8)

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