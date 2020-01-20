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  4. Denizli merkezli 7 ilde ’kaçak içki’ operasyonu: 27 gözaltı

Denizli merkezli 7 ilde ’kaçak içki’ operasyonu: 27 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Denizli merkezli 7 kentte gerçekleştirilen ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ operasyonunda 27 kişi yakalandı.

Denizli merkezli 7 ilde ’kaçak içki’ operasyonu: 27 gözaltı

Denizli merkezli 7 kentte gerçekleştirilen ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ operasyonunda 27 kişi yakalandı. Operasyonda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar eş zamanlı olarak Denizli merkezli İzmir, Malatya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda litrelerce kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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