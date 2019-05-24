Denizli merkezli ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı olan 20 kişi, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

