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Denizli merkezli deprem Afyon'da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

  HASARLI 2 CAMİ KAPATILDI Afyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti.

HASARLI 2 CAMİ KAPATILDI

Afyonkarahisar Vali vekili Mehmet Boztepe, Denizli'de meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde bazı evlerin hasar gördüğü Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünü ziyaret etti. Köyde Kaymakam Mesut Şahin ile birlikte incelemeler yapan Boztepe, hasar gören yerleri ve camileri ziyaret etti. Vali vekili Boztepe, burada hasar gören 2 caminin kapatılması talimatını verdi.

ARTÇI DEPREMDE PANİK

Vali vekilinin incelemesi sırasında hafif hissedilen artçı sarsıntı yaşandı. Bu sırada caminin dışında bekleyen köylülerden Hanife Koyun (20) paniğe kapıldı. Bağırarak olduğu yerde oturup kalan Koyun'a köyde hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Hanife Koyun daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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