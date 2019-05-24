Denizli merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nin koordinasyonunda Denizli, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Bayburt ve Uşak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14'ü kadın 20 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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