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Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:49 | Son Güncelleme

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5’ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Denizli’nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.’ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale’ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

SURİYELİ 30 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Parti Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale’ye gitti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kale cinsel istismar Denizli Suriyeliler

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
ne oldugu belli olmayan insanları alırsak olacagı bu
Akp eserleriyle övünsün.Troller ne diyecek bu olaya.
Akp kendi zihniyetindeki pisliklerle doldurdu ülkeyi oy gelsinde katil olsun sapık olsun farketmez
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