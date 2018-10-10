Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5’ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Denizli’nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.’ye cinsel istismar suçundan Suriyeli 5 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi. Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale’ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AK Parti Kale Belediye Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi. Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güvenlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale’ye gitti. (DHA)
İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde
76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!
ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 31 yorum