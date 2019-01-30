Denizli polisi 2018’de kilolarca uyuşturucu, binlerce hap ele geçirdi

Denizli Emniyet Müdürlüğü 2018 yılında yaptığı uygulama ve operasyonlarda ele geçirilen maddelerin verilerini açıkladı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 200 olayda bin 930 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yakalanan 640 şüphelinin 437’sinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin verilerine ilişkin, 24 kilo 825 gram eroin, 13 kilo 836 gram esrar, 4 kilo 526 gram metamfetamin, 1 kilo 153 gram skunk, 16 bin 240 extacy ve 5 bin 74 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde suçları ve madde bağımlılığı ile ilgili olarak kentte belediye görevlilerine, zabıta teşkilatlarına, kentteki kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına, okul öğrenci ve velilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği ve bu eğitimler sonunda bin 306 kişinin bilinçlenmesinin saklandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, yapılan operasyonlarda 210 bin dolma sigara, 90 bin pakete yakın kaçak sigara, 25 bin tablet kaçak ilaç, 7 bin litreye yakın kaçak alkol ve 800’e yakın tarihi eserin ele geçirildiği, 980 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.