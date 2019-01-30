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Denizli polisi 2018’de kilolarca uyuşturucu, binlerce hap ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:19 | Son Güncelleme

Denizli Emniyet Müdürlüğü 2018 yılında yaptığı uygulama ve operasyonlarda ele geçirilen maddelerin verilerini açıkladı.Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 200 olayda bin 930 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yakalanan 640 şüphelinin 437’sinin tutuklandığı bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü 2018 yılında yaptığı uygulama ve operasyonlarda ele geçirilen maddelerin verilerini açıkladı.
Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 200 olayda bin 930 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yakalanan 640 şüphelinin 437’sinin tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin verilerine ilişkin, 24 kilo 825 gram eroin, 13 kilo 836 gram esrar, 4 kilo 526 gram metamfetamin, 1 kilo 153 gram skunk, 16 bin 240 extacy ve 5 bin 74 sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde suçları ve madde bağımlılığı ile ilgili olarak kentte belediye görevlilerine, zabıta teşkilatlarına, kentteki kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına, okul öğrenci ve velilerine yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği ve bu eğitimler sonunda bin 306 kişinin bilinçlenmesinin saklandığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, yapılan operasyonlarda 210 bin dolma sigara, 90 bin pakete yakın kaçak sigara, 25 bin tablet kaçak ilaç, 7 bin litreye yakın kaçak alkol ve 800’e yakın tarihi eserin ele geçirildiği, 980 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Denizli ‘Huzur Uygulamaları’ ile güvende
Yapılan açıklamada, 2018 yılı içinde Türkiye Huzur Güven Uygulamaları kapsamında kentte bulunan okul önleri, park ve bahçeler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yabancılara yönelik uygulamalar ve narko-okul uygulamaları olmak üzere 79 bin 737 personelin katılımıyla 9 bin 657 noktada toplam bin 426 uygulama görevi icra edildiği belirtildi. Yapılan uygulamalar sonunda, 521 bin 80 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunun yapıldığı, bin 45 aranan şahıs yakalandığı ve 744 şahsa 193 bin 944 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Trafik hizmetleri kapsamında ise 20 bin 190 araca 6 milyon 394 bin 24 lira idari para cezası uygulandığı, kontrol edilen 7 bin 791 umuma açık istirahat ve eğlence yerinden 107 iş yerine, 241 bin 537 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi. Öte yandan, huzur uygulamaları sonunda 8 ruhsatsız tabanca, 26 kurusıkı tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 13 gram kokain, 110 gram eroin, 165 gram esrar, 19 gram metamfetamin, 6 gram bonzainin ele geçirildiği ifade edildi.

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