Denizli polisinden kaçak çanta operasyonu

Denizli’de KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ünlü markaların taklidi olan ve faturası bulunmayan 550 adet kaçak çanta ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Antalya yolu üzerinde görevli ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulama esnasında koltuklar arasına yüklenmiş vaziyette içerisinde farklı ebat ve boyutlarda çok sayıda çantanın olduğu şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde aracın bagaj kısmında ve arka koltuklara yerleştirilmiş herhangi bir fatura ve belgesi bulunmayan farklı markalara ait kaçak olduğu değerlendirilen toplam 550 adet bayan çantası ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.



