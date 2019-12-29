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  4. Denizli polisinden "Şok sokak denetimleri"

Denizli polisinden "Şok sokak denetimleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 06:10 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karşıyaka mahallesinde 'Şok sokak denetimleri' yaptı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,(DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karşıyaka mahallesinde 'Şok sokak denetimleri' yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin katıldığı denetimlerde bir kahvehaneye baskın yapıldı. Alkol alındığı tespit edilen kahvehanede 2 kişinin üzerinde 10 gram esrar ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karşıyaka mahallesinde ara sokaklarda 'Şok sokak denetimleri' yaptı. Denetimlere; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Çok sayıda polisin görev aldığı şok sokak denetiminde, Karşıyaka mahallesinin giriş ve çıkışlarında trafik polisleri sabit arama noktaları kurdu. Ardından polis ekipleri ara sokaklarda denetimler yaptı. Bir kahvehaneye giren polis ekipleri, gizlenen arka bölümde oyun oynayan kişilerin alkol ve uyuşturucu aldığını tespit etti.
Kahvehanenin gizli bölümünde oyun oynadığı belirlenen 24 kişi polis tarafından duvara dizilerek üzerleri arandı. Yapılan aramada üzerinde toplam 10 gram esrar bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Trafik polislerinin yaptığı denetimde ise durdurulup arama yapılan bir minibüs içine yerleştirilmiş iki ayrı tanker içinde 1.5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şoför gözaltına alınırken, minibüse el konuldu. Yapılan denetimde, şüpheli görülen 334 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, araçlar aranıp, kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik yönünden kusurlu bulunduğu belirlenen 7 araca toplam 13 bin 698 TL para cezası kesildi.
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