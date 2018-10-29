HABER

Denizli protokolü "Cumhuriyet uçuşu" gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:03 | Son Güncelleme

Protokol üyeleri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılışı yapılan hava araçlarıyla Pamukkale üzerinde uçuş yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılışı yapılan hafif hava aracına binen protokol üyeleri, Pamukkale üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteği ile girişimci Hüseyin Ümit Ercan'ın hayata geçirdiği havacılık projesi kapsamında tören düzenlendi.

Korucuk Mahallesi'ndeki pistte yapılan törende açılış kurdelesini kesen Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iki kişilik gyrocopterlere pilotlar eşliğinde binerek, "beyaz cennet" Pamukkale travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti üzerinde süzüldü.

Vali Karahan, iniş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gayet güzel bir uçuş olduğunu belirterek, "Kuş gibi uçuyor. Daha önce balonla tur yapmıştık Pamukkale üzerinde ama bu daha farklı. Tavsiye ediyoruz. Pamukkale'de böyle bir aktivitenin hizmete girmesi turizm adına çok sevindirici. Beyaz travertenler üzerinde gyrocopterle yerli ve yabancı misafirlerimizin değişik bir deneyim yaşamasına imkan sağlayacak bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Başkan Zolan da "Gerçekten yukarıda sakin, yalnız ve çok özel hissediyorsunuz kendinizi. Üstten Pamukkale'yi, o antik kentleri, o güzelliği farklı açıdan görmeyi sağlıyor. Bu hizmet gerçekten güzel. Havadan şehrimizin daha iyi, güzel halini görebiliyoruz. Bu alternatif turizm anlamında, andrenalin anlamında, spor anlamında bu uçuşun gerçekleşmesi çok önemli Denizli'de." şeklinde konuştu.

Zolan, Pamukkale kasabasında yapılan düzenlemeyi birkaç defa yerinde incelediğini ama şimdi yukarıdan baktığında da projenin güzelliğini daha iyi görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Yatırımcı Hüseyin Ümit Ercan da 4 yıl süren bir mücadelenin sonunda aktif olarak uçuşlara başladıklarını belirterek, "Açılışın Cumhuriyet'imizin 95. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi de bizim için ayrıca bir sevindirici durum. Asıl amacımız burada turistik uçuşların yanında hava taksi faaliyetlerinde bulunmak. Burada gyrocopterlerle Pamukkale ve Laodikya üzerinde kısa turlar, tarihi ve turistik yerler üzerinde uçuşlar yapmaktayız, hem iç turizme hem dış turizme yönelik hizmetler vermekteyiz. İşletmemiz bu noktada Türkiye'de bir ilk, o yüzden de işletme numaramız 001." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak da katıldı.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Hava taksi 'gyrocopter' ile ilk turu Vali Karahan ve Başkan Zolan attıHava taksi 'gyrocopter' ile ilk turu Vali Karahan ve Başkan Zolan attı
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken karelerİstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gyrocopter hava uçuş

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı açılışından dikkat çeken kareler

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İstanbul Havalimanı'nın açılışında Oktay Kaynarca'dan Binali Yıldırım'ı şaşırtan hata

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İngiliz Bakan Duncan'dan İstanbul Havalimanı'na övgüler!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

İstanbul'da trafiği durduran yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

Halk otobüsünde dehşet! Önce karısı fotoğrafını çekti sonra kocası...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.