Vali Karahan, iniş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gayet güzel bir uçuş olduğunu belirterek, "Kuş gibi uçuyor. Daha önce balonla tur yapmıştık Pamukkale üzerinde ama bu daha farklı. Tavsiye ediyoruz. Pamukkale'de böyle bir aktivitenin hizmete girmesi turizm adına çok sevindirici. Beyaz travertenler üzerinde gyrocopterle yerli ve yabancı misafirlerimizin değişik bir deneyim yaşamasına imkan sağlayacak bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Korucuk Mahallesi'ndeki pistte yapılan törende açılış kurdelesini kesen Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iki kişilik gyrocopterlere pilotlar eşliğinde binerek, "beyaz cennet" Pamukkale travertenleri ile Hierapolis Antik Kenti üzerinde süzüldü.

Başkan Zolan da "Gerçekten yukarıda sakin, yalnız ve çok özel hissediyorsunuz kendinizi. Üstten Pamukkale'yi, o antik kentleri, o güzelliği farklı açıdan görmeyi sağlıyor. Bu hizmet gerçekten güzel. Havadan şehrimizin daha iyi, güzel halini görebiliyoruz. Bu alternatif turizm anlamında, andrenalin anlamında, spor anlamında bu uçuşun gerçekleşmesi çok önemli Denizli'de." şeklinde konuştu.

Zolan, Pamukkale kasabasında yapılan düzenlemeyi birkaç defa yerinde incelediğini ama şimdi yukarıdan baktığında da projenin güzelliğini daha iyi görme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Yatırımcı Hüseyin Ümit Ercan da 4 yıl süren bir mücadelenin sonunda aktif olarak uçuşlara başladıklarını belirterek, "Açılışın Cumhuriyet'imizin 95. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi de bizim için ayrıca bir sevindirici durum. Asıl amacımız burada turistik uçuşların yanında hava taksi faaliyetlerinde bulunmak. Burada gyrocopterlerle Pamukkale ve Laodikya üzerinde kısa turlar, tarihi ve turistik yerler üzerinde uçuşlar yapmaktayız, hem iç turizme hem dış turizme yönelik hizmetler vermekteyiz. İşletmemiz bu noktada Türkiye'de bir ilk, o yüzden de işletme numaramız 001." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak da katıldı.

