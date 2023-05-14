DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK DENİZLİ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Denizli seçim sonuçları bugün merak konusu oldu. Merkezefendi seçim sonuçları, Pamukkale seçim sonuçları, Acıpayam seçim sonuçları, Babadağ seçim sonuçları, Baklan seçim sonuçları, Bekilli seçim sonuçları, Beyağaç seçim sonuçları, Bozkurt seçim sonuçları, Buldan seçim sonuçları, Çal seçim sonuçları, Çameli seçim sonuçları, Çardak seçim sonuçları, Çivril seçim sonuçları, Güney seçim sonuçları, Honaz seçim sonuçları, Kale seçim sonuçları, Sarayköy seçim sonuçları, Serinhisar seçim sonuçları ve Tavas seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Denizli seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Denizli seçim sonuçları Mynet.com'dan takip edilebilecek.

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Denizli seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

