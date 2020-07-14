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Denizli Valiliği duyurdu! Düğünlere zaman kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 17:51 | Son Güncelleme

Denizli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve köy düğünlerine zaman kısıtlaması getirdi.

Denizli Valiliği duyurdu! Düğünlere zaman kısıtlaması

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirlerini görüşmek amacıyla Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda, sokak ve köy düğünleri ile mevlit ve sünnet gibi organizasyonlarla ilgili yeni önlemler alındı. Denizli Valiliği alınan yeni önlemleri yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle 3 güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görüldüğü için, salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğundan, köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, en kısa sürede bitirilmesi esas alınarak, en erken saat 10.00'da başlamasına ve en geç saat 24.00'te bitirilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, kurallara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında adli işlem yapılcağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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