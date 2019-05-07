Denizli Valiliği'nden 'dolandırıcılık' uyarısı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Valiliği'nce vali, vali yardımcıları ve özel kalem müdürlerinin isimlerini kullanarak, iş adamlarını ve hayırseverleri arayan bazı kişilerin; sağlık, okul gezileri ve yardım kampanyası gibi konularda para isteyerek, dolandırıcılık yaptığını belirtildi. Kent sakinlerinden bu konuda dikkatli olmaları istendi.

Denizli Valiliği'nden son dönemde artan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarı açıklaması yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi, Vali Yardımcıları, Özel Kalem Müdürü'nün adları kullanılarak; iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, sağlık, okul gezileri ve buna benzer bahanelerle Valiliğimiz adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüslerinde bulunmasının artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır" denildi.

Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması uyarısı yapılırken, kent sakinlerinden, böyle durumlarla karşılaştıklarında polise haber vermeleri istendi.



PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor