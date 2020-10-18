Denizli Valisi Atik'in 'Neden maske takmıyorsun' diye sorduğu esnaf 'Canıma yetti. Gebermek istiyorum' dedi

Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Vali Atik özür dileyip "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımımım sebebiyle özür dilerim" dedi.

Vali Atik de bunun üzerine polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Vali Atik, döner satan bir işletmeye gidip ustanın elinde eldiven olmadığını görünce yanına giderek uyarmış, döner ustası da uyarıyı dikkate almayıp döner kesmeye devam etmişti.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri sırasında esnafla girdiği diyalogun ve işletmenin kapatılması talimatı vermesinin tepki çekmesi üzerine özür diledi. Valinin neden maske takmadığını sorduğu bir esnaf da ekonomik sıkıntılardan şikayetçi oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından valinin özrünün yerinde olduğunu ifade etti.

T24'ün haberine göre Vali Atik, denetimler sırasında maskeye takmayan bir esnafa da "Neden maske takmıyorsun" diye sordu. Esnaf da valiye "Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gününü 15 lirayla kapattık, Çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?" yanıtını verdi.

Türkiye'de 17 Ekim'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 71 kişi daha artarak toplamda 9.224'e, hasta sayısı da 1.723 artarak 345.678'e yükseldi.

Ağır hasta sayısının 1.428 olarak verildiği günlük tabloda, bu hafta yoğun bakım yataklarının doluluk oranı yüzde 65,4, solunum cihazı doluluk oranı da yüzde 32,4 olarak açıklandı.

Koronavirüs genelgeleri

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın 8 Eylül'de yayımladığı yeni genelge ile bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine "Covid 19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.