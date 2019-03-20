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Denizli Valisi Karahan depremin meydana geldiği Acıpayam’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam’da meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam’da meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İHA’ya konuşan Vali Karahan, "İlk planda bugün sıcak yemek ve çadır temin edeceğiz çünkü vatandaşların bir çoğu korkudan evlerine giremiyor. Artçılar devam ediyor 70-80 civarında artçı sarsıntı olduğu söyleniyor" dedi.
Vali Karahan, sabah saatlerinde ilçede meydana gelen ve 30 evin yıkılmasına neden olan depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunup yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Amaçlarının ilk etapta kimsenin mağdur olmaması için sıcak yemek ve çadır konusu halletmek olduğunu aktaran Vali Karahan, "Ekiplerimiz hemen seferber oldu. Şiddetli bir deprem ve dolayısıyla korkuttu. Çok şükür rakamlara göre büyük miktarda değil özellikle kırsaldaki evlerde eski, kerpiç ve oturulmayan evlerde hasar daha fazla. Ama normal beton evlerde sıkıntı yok. Dolayısıyla can kaybı da yok. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor, talepler üzerine yapılmaya devam edecek. İlk planda bugün sıcak yemek ve çadır temin edilecek çünkü vatandaşların bir çoğu korkudan evlerine giremiyor. Artçılar devam ediyor 70-80 civarında artçı sarsıntı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu geceyi sakin bir şekilde atlatıp yarın daha soğukkanlı bir şekilde hasar tespitlerini bir kez daha gözden geçirerek inşallah toparlayacağız. Bugünkü ilk amacımız olan çadır ve sıcak yemek konusunu çözdük. Herkes çadırlardan faydalanacak" diye konuştu.

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