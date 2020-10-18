HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2020 12:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve yaptığı açıklamayla özür dileyen Vali Ali Fuat Atik'e ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."

soylu

NE OLMUŞTU?

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı. Burada yaptığı denetim sırasında elinde eldiven olmadan döner kesen esnaf hakkında tutanak tutulmasını isteyen Vali Atik, yaşanan diyalogdan dolayı herkesten özür diledi. Vali Atik açıklamasında işletmenin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Üslubum ve kullandığım ifadelerin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

DE

da

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
1 yıldır ormanda yaşıyordu! Buldan çetesinin lideri tutuklandı1 yıldır ormanda yaşıyordu! Buldan çetesinin lideri tutuklandı
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
En Çok Okunan Haberler
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
HDP kapatılacak mı? İsmail Saymaz'dan flaş iddia
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
AKP kurucularından İbrahim Toru neden öldü?
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'erken seçim' çağrısına destek
İnce'den Kılıçdaroğlu’nun ’erken seçim’ çağrısına destek
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde açıklayacağız
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti mi kuracak? CHP bölünecek iddiasıyla ilgili açıklama
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti mi kuracak?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor
Alçak saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika! Meral Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
Akşener'den canlı yayında dikkat çeken açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Erdoğan ile Zelenski arasındaki kritik görüşme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.