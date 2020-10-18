Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."

NE OLMUŞTU?

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı. Burada yaptığı denetim sırasında elinde eldiven olmadan döner kesen esnaf hakkında tutanak tutulmasını isteyen Vali Atik, yaşanan diyalogdan dolayı herkesten özür diledi. Vali Atik açıklamasında işletmenin faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Üslubum ve kullandığım ifadelerin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum." ifadelerini kullandı.





