Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Çardak ilçesi olarak açıkladığı 3,9 büyüklüğünde deprem, saat 07.37'de meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
ANKARA'DA DA DEPREM
Öte yandan Ankara’nın Mamak ilçesinde de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
(Ajanslar)
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