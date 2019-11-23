Denizli ve Bursa’da aranan FETÖ şüphelisi 5 şahıs Eskişehir’de gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli, Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik açtığı soruşturma neticesinde haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişkileri kesilen R.B, M.B.Ş, E.K. ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç eski astsubay H.Ç. yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş., E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa’ya gönderilirken, H.Ç. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

