HABER

Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla, şehir merkezi ile 10 ilçede toplam 12 Güven Masası oluşturuldu.

Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi

Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de vatandaşların sorunlarını polise daha rahat aktarabilmesi amacıyla, şehir merkezi ile 10 ilçede toplam 12 Güven Masası oluşturuldu. Törenle hizmete açılan Güven Masası'nı duyuran Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, "Güven Masası huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek" dedi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların polis merkezlerinde daha rahat iletişim kurması, sorun ve sıkıntılarını daha kolay anlatabilmesi amacıyla Denizli ve ilçelerinde toplam 12 Güven Masası oluşturuldu. Şehir Merkezi'nde Çınar ve Sevindik Polis merkezi, ilçelerde ise Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde oluşturulan Güven Masası birimlerinin açılışı için tören düzenlendi. Sevindik Polis Merkezi'ndeki törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve emniyet mensupları katıldı.
Açılış töreninde Güven Masası hakkında bilgiler veren Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Doğan, "Güven Masası, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olup, diksiyonu ve iletişimi güçlü kadın polisler görevlendirilmiştir. Görevlilerimiz, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurarak müracaat, şikayet ve taleplerini alarak polis merkezi amirliklerinin ilgili birimlerine yönlendirecekler. İlgi alanlarına giremeyen konularda ise vatandaşlarımız gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendirilecekler" dedi.
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de "Güven Masası uygulamasının amacı, güvenlik hizmetinin daha etkin, daha yalın, daha sade, halka daha etkili hizmet verebilmenin bir vasıtasıdır. Denizli bir huzur adası, bir huzur kentidir. Bunu sağlayan parametrelerde kurum ve kuruluşlarını duyarlılığı, halkın teveccühü, özellikle de değerli meslektaşlarımızın gayretidir. Bu mantaliteyle hareket eden Güven Masası da huzur ve güvenlik konseptine katkı yapacak. Önemli bir görevi ifa edecek. Şehrimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Güven Masası'nın açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve polis memurları, Güven Masası'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Denizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDenizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdiDenizli ve ilçelerinde 'Güven Masası' hizmete girdi

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Ebubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağızEbubekir Taşyürek: Kartal'da 6 ayda bir vatandaşa rapor sunacağız
Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)Baraja düşen otomobilden kurtarılan yaralılar taburcu edildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.