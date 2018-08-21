Denizli ve Uşak'ta acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

Ramazan ÇETİN-Feyzi DAVULCU/DENİZLİ-UŞAK, (DHA)- DENİZLİ ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde, acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.

Denizli ve Uşak'ta kurban keserken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından hastanelere kaldırıldı. Kesikleri derin olanlara dikiş atıldı. Denizli'de bugün saat 13.00 itibari ile 122, Uşak'ta ise 66 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

FOTOĞRAFLI



