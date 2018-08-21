Denizli ve Uşak'ta acemi kasaplar acil servisleri doldurdu

Ramazan ÇETİN-Feyzi DAVULCU/DENİZLİ-UŞAK, (DHA)- DENİZLİ ve Uşak'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde, acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.
Denizli ve Uşak'ta kurban keserken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından hastanelere kaldırıldı. Kesikleri derin olanlara dikiş atıldı. Denizli'de bugün saat 13.00 itibari ile 122, Uşak'ta ise 66 kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Adnan Oktar milyon dolarlarla oynuyormuş!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum