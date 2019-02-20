Denizli ve Uşak'ta 'engelli raporu' çetesine operasyon: 20 gözaltı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve Uşak'ta sağlıklı kişilerin hastanelerden usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı belirlenen bir çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, toplam 20 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık bin kişinin çete üyelerine bilgilerini verip, 10 bin ile 20 bin lira arasında değişen paralar ödeyerek engelli raporu almak için başvurduğu ortaya çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, sağlıklı kişilere para karşılığı bir çete tarafından hastanelerden usulsüz engelli raporu alındığını belirledi. Bunun üzerine polis, çete üyelerini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu çete üyelerinin sadece Denizli değil Uşak'ta da benzer şekilde hastanelerden usulsüz engelli raporları aldığı belirlendi. Bu şekilde çete üyelerinden engelli raporu alan kişilerin kendilerine SGK'dan maaş bağlatıp, kamu kurum ve kuruluşlarının engeliler için sağladığı tüm imkanlardan da yararlandığı ortaya çıktı.

Bu sabah harekete geçen polis, Denizli ve Uşak'ta şüphelilere yönelik toplam 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4'ü Uşak'ta, 16'sı da Denizli'de olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda, yaklaşık bin kişinin, usulsüz şekilde engelli raporu almak için çete üyelerine verdikleri anlaşılan kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çete üyelerinin 5 yıldır bu şekilde çok sayıda sağlıklı kişiye usulsüz engelli raporu aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan 20 kişinin polisteki işlemleri sürerken, soruşturma da genişletildi. Polisin operasyonu üzerine başta Sosyal Güevinlik Kurumu (SGK) olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumları da inceleme başlattı. Kamu kurumlarının engelli sağlık raporu alan kişileri, tek tek incelediği bildirildi.

