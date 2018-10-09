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Denizli'yi sağanak vurdu! Yollar yarım saatte göle döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

Denizli kent merkezinde akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı.

Yağan sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Caddeler göle döndü!

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Denizli’de akşam saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur sele dönüştü.
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Yağmurda kent merkezinde birçok ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı, bazı cadde ve sokaklarda ise sel oluştu.
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VATANDAŞLAR İŞ ÇIKIŞI SAATLERİNDE YAKALANDILAR

VATANDAŞLAR İŞ ÇIKIŞI SAATLERİNDE YAKALANDILAR
Vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde aniden bastıran yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.
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Araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte, halk otobüslerinin içini de su bastı.
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Bazı otobüsler kaldırıma çıkarak caddelerdeki su birikintisinin tahliye edilmesini bekledi.
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İtfaiye ekipleri, su birikintisi yaşanan yerlerde rögar kapaklarını açarken, su basan iş yerleri, belediye ekipleri ve iş yeri sahipleri tarafından tahliye edildi.
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Denizli yağmur sel

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