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Denizli'de 100 polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 01:20 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de, akşam saatlerinde kentin giriş-çıkış noktalarında yaklaşık 100 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Denizli'de 100 polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, akşam saatlerinde kentin giriş-çıkış noktalarında yaklaşık 100 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü’nün Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Asayiş, Trafik ve Terörle Mücadele Şubelerine bağlı yaklaşık 100 polis, akşam saatlerinde şehrin huzur ve güvenliği için, kentin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Uygulamada, şehre giriş yapan şüpheli araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlik sorgusu yapıldı. Şüpheli araçlar, özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla didik didik arandı. Yapılan uygulamada bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için gerçekleştirilen operasyonların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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Denizli'de 100 polisin katılımıyla 'huzur' operasyonuDenizli'de 100 polisin katılımıyla 'huzur' operasyonuDenizli'de 100 polisin katılımıyla 'huzur' operasyonu

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