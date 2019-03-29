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Denizli'de 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli'de 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 1263 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çivril ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1.5 litrelik pet şişeler ile 5 litrelik damacanalar içerisinde, kaçak üretildiği belirlenen, satışa hazır halde toplam 1263 litre şarap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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