HABER

Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de düzenlenen operasyonda, nakliye firmasının deposunda 13 bin litre kaçak mazot ele geçirilirken, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün kaçak akaryakıt operasyonu düzenledi. Bir nakliye firmasının depo bölümünde yapılan aramalar sonucu 2 yer altı tankı içerisinde toplam 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Ulusal Marker Ölçüm Cihazı ile ölçümü yapılan akaryakıtın geçersiz seviyede olduğu kaydedildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Denizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildiDenizli'de 13 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
FETÖ davası için 50 bin lira istediFETÖ davası için 50 bin lira istedi
Eşi boşanmak istediğini söyledi, yarım saat sonra fenalaşıp öldüEşi boşanmak istediğini söyledi, yarım saat sonra fenalaşıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.