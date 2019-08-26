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Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Uygulama kapsamında 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesilirken, 51 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimlerin motosiklet kullanan sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve çocuklara trafik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca “Dikkat Sizden, Notlar Bizden” projesi kapsamında yapıldığı kaydedildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu motosiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.
Tatilden dönen sürücüler Jandarma Trafik Timleri tarafından 24 saat denetlendi. Hafta sonu iki gün yapılan uygulamada motosikletler kontrol edildi. Toplamda bin 309 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 145 sürücüye 105 bin 814 TL para cezası uygulanarak, 51 motosiklet trafikten men edildi.
Yapılan denetlemelerde, sürücülere eğitici broşürler dağıtıldı. Araçta bulunan çocuklara ise “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıtılarak aracı kullanan anne ve babalarını değerlendirmeleri, doldurdukları karnelerini belirtilen internet adreslerine yüklemeleri istendi. Yüklenen karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bisiklet hediye edileceği belirtildi.

Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

Denizli’de 145 motosiklet sürücüsüne 105 bin 814 TL para cezası kesildi

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