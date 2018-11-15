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Denizli'de 146 iş insanın yargılandığı FETÖ davasında 15 tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynağı olduğu iddiasıyla yargılanan 31'i tutuklu 146 iş insanı hakkında ara karar çıktı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin finans kaynağı olduğu iddiasıyla yargılanan 31'i tutuklu 146 iş insanı hakkında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu 15 iş insanının tahliyesine karar verdi.
FETÖ/PDY'nin Denizli'deki il yapılanması ve finans kaynağı olduğu ileri sürülen 146 sanıklı iş insanına yönelik 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görüymesine devam edildi. Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Mahkemede sanıklar savunmalarını yapıp, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Salona geri dönen mahkemeye heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıklardan 15'inin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 10 Aralık'a ertelendi.

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